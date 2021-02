Vacances d'hiver : températures printanières dans les Landes

Pour Benoit et sa famille, les vacances se passent à merveille. À leur départ de Paris, le thermomètre affichait 3 °C et arrivés à destination, ils sont accueillis par 22 °C. Aussi, même s'ils peuvent encore souhaiter quelques rayons de soleil matinal en plus, le bonheur est déjà total. Comme eux, les vacanciers qui ont choisi les Landes ont laissé leurs vêtements d'hiver dans leur logement et ont rangé les masques dans leur poche. "On est complètement coupé. On a l'impression de ne plus avoir le Covid en fait", témoigne une mère de famille venue du Gers.