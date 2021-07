Vacances : enfin le retour de l'été

Ça y est, l'été est enfin de retour et il devrait durer toute la semaine. Le soleil et la chaleur sont là pour tout le monde à La Rochelle (Charente-Maritime).

Nassim peut enfin se jeter à l'eau et il est venu très tôt ce dimanche matin pour profiter du beau temps. Ici, on attendait le soleil depuis plusieurs jours. Les vacances peuvent désormais commencer. "On est déjà là depuis ce matin 7h, il n'y avait personne. On a l'intention de se balader un peu en ville après", raconte un vacancier. Cet après-midi, le thermomètre va dépasser les 30 °C. Pour un groupe d'amis, session paddle au programme.

Le soleil et la plage au rendez-vous, il ne manque plus que les glaces. Le retour du soleil, c'est aussi une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. C'est notamment le cas de Corentin, loueur de bateaux sans permis. "Début juillet, le temps n'était pas au top et les réservations étaient un peu limitées. Avec l'arrivée des beaux jours on commence à faire carton plein, et ça, ça fait du bien", se réjouit-il.

On compte trois fois plus de réservation ce week-end par rapport à la semaine dernière. Les plus chanceux partent en mer ce dimanche. Pour cette famille, direction l'Île de Ré. Tout le monde en profite. Un premier week-end de vacances ensoleillé qui fait du bien au moral.

