Vacances pluvieuses : comment expliquer cette mauvaise météo ?

L'été devait être très chaud, et même sec d'après les prévisionnistes. Finalement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de nuages et de l'eau un peu partout dans tout le pays. "La météo se trompe régulièrement et donc, on espère" ; "On regarde le temps le matin et puis de toute façon, ça change toutes les heures", disent des touristes. Malgré tout, certains promeneurs préfèrent relativiser. "Là, on se dit qu'on n'a même pas besoin d'aller dans l'eau et on est arrosé. C'est génial" ; "Je n'aime pas trop quand il fait chaud, comme l'été dernier par exemple. Mais je ne dirai pas non à deux ou trois degrés de plus", confient certains d'entre eux.