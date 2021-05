Vague de chaleur en Russie, fraîcheur et pluie en France : les explications de Louis Bodin

Cette vague de chaleur en Russie contraste avec le printemps frais qui sévit actuellement en Europe de l'Ouest, notamment en France. Mais ces deux situations pourraient aussi être liées, comme l'explique l'ingénieur météorologiste de TF1 Louis Bodin : "En temps normal, au mois de mai, on a une alternance en permanence entre anticyclones et dépressions. Même si, petit à petit, les anticyclones l'emportent, tout ça équilibre l'air froid qui est encore du côté du pôle Nord et l'air chaud qui commence à remonter depuis l'Équateur", explique-t-il.

Mais depuis quelques jours, on a une situation de blocage, c'est-à-dire qu'à l'inverse de la situation habituelle, on a bien de l'air froid qui est descendu sur l'Europe de l'Ouest. Mais pour rééquilibrer cette énergie, il faut qu'il y ait de l'air chaud qui remonte à un autre endroit et c'est exactement ce qui se passe en Russie. Ça nous donne cette situation très contrastée avec jusqu'à 31?°C ces derniers jours sur le cercle polaire, alors qu'en France, on ne dépasse pas par exemple les 14?°C à Lille", conclut Louis Bodin.