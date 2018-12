VIDÉO - Alpes-Maritimes : des routes inondées après de violents orages

Les orages et les pluies les plus violents ont touché Fréjus et Antibes. Mais c'est tout le département des Alpes-Maritimes qui était concerné par une vigilance jaune pluie, inondation, orages et verglas, ce mercredi entre 16 heures et 23 heures. Et pour cause : à 22 heures, 90 millimètres d'eau étaient déjà tombés sur le littoral tandis que de la grêle s'est abattue sur Vallauris.





Ces mauvaise conditions météorologiques, et notamment des routes et des bâtiments inondés, ont nécessité une vingtaine d'interventions des pompiers dans la nuit de mercredi à jeudi. En témoignent les vidéos impressionnantes partagées sur les réseaux sociaux par des Azuréens, notamment à Vallauris.





A Nice, le trafic aérien a été perturbé a annoncé l'aéroport via Twitter, précisant que plusieurs vols ont été retardés et déroutés.