Vallée du Rhône : un mois de pluie en quelques heures

Sur ces images, on voit des automobilistes surpris. L'eau recouvre déjà toute la chaussée. Ils avancent au ralenti. Prudence maximum. Ailleurs en Isère, la route est quasiment coupée par des coulées de boue. Et dans ce village du Rhône, on ne distingue même plus le bitume, tant l'eau boueuse stagne. Des averses fréquentes en cette saison, mais particulièrement intenses.