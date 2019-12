VIDÉO - Venise : la tempête Fabien provoque une nouvelle acqua alta

Navire marchand échoué en Sardaigne avec la crainte d’une fuite de fioul dans la mer, niveau très haut de l’Arno à Pise et plus globalement glissements de terrain et inondations un peu partout dans la péninsule : la tempête Fabien, après son passage en France, a durement touché l’Italie dimanche et lundi. Deux personnes ont été tuées lors de ces intempéries.