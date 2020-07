Vos conseils pour se rafraîchir quand le mercure s'affole

Dans la vallée du Rhône, six départements sont en vigilance canicule. À Villeurbanne (Rhône), les habitants tentent d'adopter les bons gestes face aux fortes températures. Boire beaucoup d'eau, chercher de l'ombre, se rafraîchir la nuque... chacun y va de sa technique. Sous les tentes du marché, les clients cherchent à s'hydrater et les produits incontournables de l'été ont la cote.



