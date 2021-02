Yoyo des températures : un contraste saisissant à Strasbourg

En deux jours, Strasbourg (Bas-Rhin) est passé d'un froid glacial à des températures presque printanières. Entre vêtements chauds et légers, les habitants ne savent plus vraiment comment s'habiller. Néanmoins, après une semaine de grand froid et dix centimètres de neige, ce redoux était très attendu. La chaleur offre un certain regain d'énergie. Sortir un peu plus souvent, faire des promenades plus longues, venir au marché faire des courses... à chacun sa manière d'en profiter.