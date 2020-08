VIDEOS - Fortes rafales, pluies, grêlons... les orages de fin de canicule ont surpris par leur intensité

Toujours en région parisienne, les départements de l'Essonne et des Yvelines n'ont pas été épargnés non plus, comme en témoignent de nombreuses images de grêle partagées sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

Alors que 80 départements demeurent en vigilance jaune orages ce jeudi, sur une grande moitié ouest de la France, la journée connaîtra à nouveau un temps agité avec le passage de nombreuses averses orageuses. Les orages s'étendront en cours de matinée de la Nouvelle-Aquitaine vers les Pays de la Loire, la région Centre et le Limousin.

Les ondées pourront être localement fortes en cumuls de pluies. Dès le début d'après-midi, toute la moitié nord du pays sera concernée. Plus au sud en cours d'après-midi, un temps plus calme et sec se mettra en place de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen, avec un ciel nuageux sur les plaies du sud-ouest, et un soleil plus généreux sur la Côte d'Azur.

Les températures minimales seront comprises entre 16 et 21 degrés, 20 à 24 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront en baisse sur l'ensemble du pays. On attend entre 22 et 28 degrés sur la moitié ouest, 26 à 33 degrés sur l'est.