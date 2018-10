Intempéries : la Haute-Corse n'est plus concernée, deux départements toujours en alerte orange

Seuls la Normandie, le Calvados et l'Orne, sont placés en alerte orange par Météo-France qui annonce des risques d'inondation, ce samedi à la mi-journée. La Haute-Corse, sous le coup d'un épisode "pluvio-orageux marqué nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée" en début de matinée, n'est plus concerné par la vigilance orange émise par Météo-France.





"Les orages sont moins importants que ceux qui se sont produits cette nuit et ce matin. Ils ne justifient plus un suivi en vigilance Orange. La vigilance est donc ramenée au niveau jaune", a indiqué l'institut dans son bulletin de 13 heures.





En revanche, sur le Calvados et l'Orne, Météo-France prévoit un "épisode pluvieux très actif" pour la fin d'après-midi. Entre samedi 18 heures et dimanche 9 heures, les cumuls pourraient approcher souvent 40 mm entre l'est-Bretagne, la Normandie et le Maine, avec un maximum de 60 à 80mm sur le Calvados et l'Orne (moyenne mensuelle d'octobre, Caen 78mm, Alençon 76mm). Les pluies stationneront sur ces régions presque toute la nuit ; les plus fortes pluies sont attendues en milieu de nuit sur les collines normandes entre Orne et Calvados.