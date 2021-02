Pluies verglaçantes dans l'Ouest : pourquoi cet épisode est-il exceptionnel ?

Si ce genre de phénomène se produit en moyenne tous les deux ou trois ans, il est généralement localisé et très temporaire, faisant la transition entre air froid et air doux. La particularité de cet épisode de pluies verglaçantes est d'être durable, étendu et intense, avec parfois jusqu'à 1 cm de glace au sol.

Pour trouver un épisode aussi étendu, il faut remonter au 30 novembre 1993, lorsqu'un vaste territoire situé entre Lille et Bourges, via Paris, s'était transformé en une patinoire géante.

S'agissant spécifiquement des régions les plus touchées par le phénomène, de la Bretagne au Poitou, il faut remonter aux hivers particulièrement rudes de 1985, 1986 et 1987 pour trouver des situations comparables. La situation actuelle est d'autant plus exceptionnelle que des pluies verglaçantes sont à nouveau redoutées samedi en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire.

Vendredi en milieu de journée, 32 départements restaient en vigilance orange, neige-verglas ou bien grand froid, comme dans l'est du pays.