Violents orages de grêle : ils racontent en direct

La foudre est tombée 73 700 fois sur notre territoire samedi 6 juillet 2019. Ce qui en fait la journée la plus orageuse de l'année 2019. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été la plus touchée. Variant entre l'œuf de pigeon et la balle de tennis, la taille des grêlons atteignait neuf centimètres de diamètre. Ces moments saisissants ont été filmés par ceux qui les ont vécus.



