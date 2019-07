Violents orages et pluies abondantes : les caprices de la météo après la canicule

Après l'exceptionnelle canicule, le temps a logiquement tourné à l'orage en cette fin de mois de juillet. Sept départements sont en alerte pluie-inondation ce samedi. L'intensité des précipitations fait redouter des glissements de terrain et des coulées de boue. Depuis vendredi, le tonnerre et les intempéries surprennent ceux qui pendant plusieurs jours ont vécu sous une intense chaleur.



