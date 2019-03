Vosges : l'hiver laisse la place au printemps

La belle saison printanière se prépare au lac Blanc, en Alsace. L'hiver est bel et bien terminé. Dans les stations de ski, l'heure est au démontage et pour la dameuse, c'est également le début du grand nettoyage de printemps. Après une saison hivernale intense, c'est le moment des vacances pour le personnel. C'est donc au tour des randonneurs et des cyclistes de prendre possession des lieux.



