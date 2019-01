Vosges : la neige arrive sur la plaine d'Alsace

Ce matin du 20 janvier 2019, la neige s'est invitée sur la plaine d'Alsace. Malgré un sol gelé et glissant, les habitants de Reitwiller reprennent leurs bonnes habitudes. Pendant que certains se promènent, d'autres se mettent au travail pour sabler les rues du village.



