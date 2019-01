Vosges : les randonneurs s'extasient au décor hivernal de Valtin

L'hiver s'est bien installé dans les Vosges. Le village de Valtin a été peint en blanc dans la matinée du 25 janvier 2019. Les randonneurs n'ont pas été découragés par les givres et la grisaille pour faire un tour avec leur raquette. Et après l'effort, le réconfort. L'aubergiste leur a préparé de quoi se remplir la panse après avoir admiré le paysage hivernal.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.