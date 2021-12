Week-end du Nouvel An : davantage de soleil et toujours autant de douceur

Avec un anticyclone bien installé sur le bassin méditerranéen et une large partie sud de la France, c’est un temps généralement calme qui va nous accompagner pour le passage à 2022. Grâce à lui, le soleil va même gagner du terrain en direction des régions septentrionales. Dans le même temps, la douceur se maintiendra avec des valeurs l’après-midi toujours proches des records et souvent dignes d’un mois d’avril. Il faudra patienter jusqu’en début de semaine prochaine pour voir un changement de temps se manifester.

Après un début de journée souvent brumeux, voire nuageux dans le nord-est, les vallées du centre-est et du sud-ouest, ce vendredi s’annonce très ensoleillé de l’Atlantique aux régions de l’est et jusqu’en Méditerranée. Seul un petit quart nord-ouest, de la Bretagne jusqu’aux Hauts-de-France, conservera un ciel chargé avec de timides éclaircies et même quelques gouttes possibles sur le littoral de la Manche.

La nouvelle année débutera avec une météo printanière grâce à un soleil généreux. Pour cela, il faudra malgré tout attendre quelques heures, le temps que la grisaille et les brouillards présents au lever du jour se dissipent. Ces derniers pourraient même s’avérer localement récalcitrants dans les vallées du centre-est et vers le Val de Saône. Dans le même temps, le ciel s’ennuagera au fil des heures dans le nord-ouest à l’approche d’une nouvelle perturbation qui finira par donner quelques pluies l’après-midi entre la Bretagne et le Cotentin.

Cette dégradation gagnera un large tiers nord durant la journée de dimanche avec au programme de la pluie et un vent modéré. Le temps restera sec dans les autres régions, mais avec des nuages majoritaires entres l’Atlantique et le centre-est. Le quart sud-est, les Pyrénées et les Alpes conserveront en revanche un soleil généreux dans un ciel à peine voilé.