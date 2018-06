Miss America abandonne les bikinis et les robes du soir, Miss France fait de la résistance

"Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition". C’est avec cette punchline lourde de sens que Gretchen Carlson, la présidente du conseil d’administration de Miss America, résume la petite révolution qui fait depuis quelques heures la une des médias outre-Atlantique. A compter de la prochaine élection, les candidates ne seront en effet plus obligées de défiler en bikini, mais aussi en robe du soir, pour convaincre le jury.





"Beaucoup de jeunes femmes nous ont dit : nous aimerions participer au programme, mais nous ne voulons pas nous montrer en maillot et hauts talons", a expliqué la lauréate de Miss America 1989 durant un entretien accordé à la chaîne ABC, diffusé mardi. "Et devinez quoi ? vous n’en avez plus besoin."