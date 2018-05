Objectifbikinifermetagueule, le hashtag qui décomplexe les femmes

Liké plus de 4000 fois en l'espace de quelques jours, le message est visiblement bien passé auprès des quelques 82.000 abonnés que compte la comédienne. Résultat, la presse beauté multiplie les articles et les témoignages foisonnent sur le réseau social. La parole se libère : "Parce que ça fait 25 ans minimum que je déteste ce corps, et qu'il est temps que ça change. Je soutiens le mouvement de Laura Calu", écrit une internaute. "J'ai grossi (...) J'ai pris beaucoup de gras (...) On a tous des défauts, des hauts et des bas, le plus important c’est de s’en servir comme une force et de repartir de plus belle !", résume une autre.