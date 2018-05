S'habiller en été : quel type de veste choisir ?

Durant la saison estivale, il est d’usage, même pour les plus élégants, de se vêtir plus légèrement. Il n’y a qu’à regarder les éditions du Pitti Uomo à Florange l’été. Les participants y arborent des tenues plus simples qu’en hiver. Sans pour autant tomber dans le classique débardeur, tongs et shorts de plage, sachez que d’autres options, plus souhaitables, s’offrent à vous.