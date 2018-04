Comment choisir un costume qui durera dans le temps

Veste thermocollée

C’est quand les tissus de la veste sont collés ensemble grâce à un thermocollant (plastique chauffé). Cela vieillit mal : si vous voyez apparaître des cloques sur le col notamment et/ou les revers, cela vient de là ! En plus, la membrane n’est pas la meilleure amie de votre sudation. Un tel montage accentue la transpiration parce qu’il ne permet pas de bonne circulation de l’air. La réalité : en-dessous de 300€, vous tomberez avec certitude sur un thermocollé.





Veste semi-entoilée

Solution d’entre-deux où on réduit l’utilisation du thermocollage, comme le montre l’illustration. Le rendu est plus naturel, le costume vieillit mieux et, normalement, le prix n’explose pas. C’est donc un choix tout à fait justifié.





Veste entoilée

Le montage le plus qualitatif et le plus durable. Le tombé de la veste n’a rien à voir. Il n’y a ici aucun thermocollant, ou si peu. Le reste est “monté en libre”. C’est-à-dire qu’une toile faite de fibres naturels (crin de cheval par exemple) est cousue sur le torse, les revers et les pans avants de la veste.