Des bouteilles en plastique ou du chewing-gum pour des baskets écoresponsables

Les baskets sont une tendance en matière de mode, plus particulièrement celles personnalisées dont la customisation coûte à partir de 80 euros. En vue d'une mode éthique, une grande marque internationale s'est mise à la production de baskets faites à partir de bouteilles de plastique. En collaboration avec une ONG pour la protection des océans d'où viennent la matière première, chaque paire représente onze bouteilles et coûtent 140 euros. Découvrez aussi en images, les baskets faites avec du chewing-gum. Un beau geste pour la planète sachant que la pâte à mâcher figure en deuxième place des déchets les plus importants.



Ce samedi 12 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ? ", montre des baskets écoresponsables faits à partir de bouteilles en plastique et de chewing-gum. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 12 mai 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.