Dior, Chanel... Découvrez Beaurow, le showroom qui rend la mode des créateurs accessible à toutes

Location de voiture, location de mobile… aujourd'hui, on loue à peu près tout et n'importe quoi. Et pourquoi pas les vêtements ? C’est précisément sur ce secteur que Beaurow* s’est positionné. À son lancement, en novembre dernier, ce n'était qu'un site internet. Mais voilà quelques semaines désormais qu'un showroom a ouvert au cœur du IIe arrondissement de la capitale. L'engouement est là. En deux mois, plus 60 locations ont été enregistrées. "Les signaux sont extrêmement positifs", assure la co-fondatrice, Hannah Fichebin.





Et pour cause, le constat était le suivant : "Très peu de femmes ont accès au luxe". L'objectif est aujourd'hui de "rendre la mode des créateurs accessible à tous". Accessoires, bijoux, vêtements et même robes de mariée : la plateforme propose une large gamme, des marques américaines éco-responsables très recherchées en France - Reformation, Madewell - aux incontournables - Dior, Chanel, entre autres.