Et la mode inventa les crocs à talons (oui, oui)

Récemment, nous pensions vous avoir dégoté la palme du mauvais goût de cet été avec les "claquettes-banane" de Nike, que nous nous plaisons à surnommer, nous à la rédaction, "la pizza ananas des pieds". Mais que voulez-vous, la mode a du talent (ou pas), et la fashion police n’a manifestement pas le droit à des vacances, à en croire la découverte mode que nous venons tout juste de faire.





Difficile – malheureusement – de passer à côté depuis quelques années : j’ai nommé les Crocs, cette paire de sabots en plastique qui se décline sur toute une palette de couleurs, et qui, selon certains, pourrait être branché. On comprenait encore quand c’était mémé qui nous le disait, mais notre sœur, là, on a tiqué : "branchés, ces sabots thalasso, pour de vrai ?". Bref, on a jamais adhéré à ses chaussures-chaussons, on ne va vous mentir.