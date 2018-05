Quels modèles de vestes estivales choisir ?

Ce blouson était fabriqué et porté par les Américains résidant en territoire conquis durant l’après-guerre. Inspiré du teddy, il était fabriqué dans des matériaux locaux comme la soie, de la laine ou du velours, d’où leur aspect satiné. On y brodait le plus souvent un dessin traditionnel dans le dos, avec le lieu de fabrication et l'année de service.





La souvenir-jacket, ou « Sukajan » est aujourd’hui une pièce très recherchée, dont les originaux s’arrachent à prix d’or aux gangs japonais qui les arboraient depuis le départ des Américains. Pensés pour le climat d’Asie du Sud-Est, son design et sa texture en font un choix particulièrement intéressant et original. Vous trouverez de beaux modèles réinterprétés chez Maharishi, Deus Ex Machina ou Asos.