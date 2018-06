Miley Cirus X Converse, American Apparel, Adidas... ces collections capsules qui défendent la cause LGBT

Entre la chanteuse américaine et la marque, l'histoire n'est pas nouvelle : peut-être s'est-elle d'ailleurs découverte une nouvelle vocation ? Miley Cirus, c'est une collection de All Star - et de vêtements - "All paillettes". Une collection qui collait parfaitement à l'image de la star. Là voilà qu'elle persiste et signe pour une collection rainbow. Une collaboration baptisée "Pride" dont les bénéfices seront reversés à différentes associations LGBT.