Hamilton, Lip, Blancpain… les 3 belles montres incontournables de la semaine

Fondée à Villeret (Suisse) en 1735, la maison Blancpain a su accumuler en presque trois siècles d'existence des savoir-faire qui lui permettent de concevoir des montres d'exception dans tous les registres, de la montre de plongée ultra technique à la montre classique et habillée. Ainsi, à l'occasion de Baselworld cette année, la marque du Swatch Group a enthousiasmé les amateurs avec sa Fifty Fathoms Bathyscaphe Day-Date 70s destinée aux adaptes des profondeurs abyssales.





Mais Blancpain a également dévoilé l'impressionnante Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Retrograde.

Mixant avec dextérité tradition et innovation, cette Villeret de haute volée affiche un design minimaliste et d'une incroyable élégance grâce à un somptueux cadran en émail Grand Feu blanc. Elle propose par ailleurs un affichage des heures (celles-ci sautent d'une unité à l'autre dans un guichet à 10h) et des minutes dans un compteur à 6h (arrivée à 60, l'aiguille fait un bond instantané en arrière pour revenir à 0 et reprendre sa course) à la fois original et très lisible. Afin de corser l'exercice, Blancpain motorise cette Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Retrograde de son calibre de manufacture portant référence 260 MR. Ce mouvement à remontage manuel est équipé d'un aérien tourbillon volant que vous pourrez admirer à 12h et développe une très confortable réserve de marche de 144 heures (soit 6 jours). Avec cette Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Retrograde, Blancpain a su réunir en une seule et même montre les ingrédients qui sauront conquérir le cœur des amateurs de très belle horlogerie.

Blancpain Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Retrograde - Prix de vente = CHF 139.000 pour la version en or rouge (soit environ 116.000 €).





L'actualité de vos marques préférées et des principaux acteurs du monde de l’horlogerie en temps réel avec The Watch Observer.