Werenbach : la montre au morceau de fusée Soyouz qui vous permet d'admirer la Terre en direct

Pour émerger dans un marché aussi concurrentiel que celui de l'horlogerie, il ne faut pas que de l'argent : il faut aussi des idées, et des bonnes. Pour l'argent, il y a notamment Kickstarter. Pour ce qui est des idées, celle qui préside à la fondation de la maison Werenbach vaut assurément le détour. En effet, la marque suisse basée à Zürich conçoit depuis cinq ans des montres dont les cadrans sont réalisés à partir de matériaux issus des fusées Soyouz et récupérés directement sur les sites militaires de lancement au Kazakhstan. Il en résulte des cadrans que vous ne verrez chez aucune autre marque et des montres d'allure sport chic très séduisantes.





Werenbach vient cependant de faire évoluer son concept en lançant une nouvelle et troisième collection baptisée MACH 33.

Plus sobre et plus élégante que ses aînées et donc plus polyvalente, cette nouvelle montre à quartz dispose d'un cadran porteur d'une petite plaque positionnée sur le cadran à 6h. Celle-ci est conçue à partir de surfaces de métal extraites de la fusée Soyuz MS-02 lancée le 19 octobre 2017 afin de permettre à trois astronautes de rejoindre l'ISS (International Space Station).