"La pizza ananas des pieds" : la claquette-banane de Nike, fail de l'été mais star de Twitter

La mode, on le sait, est un éternel recommencement : les pièces et accessoires en tout genre font des va-et-vient incessants entre placards et podiums. La claquette n'échappera pas à la règle : plusieurs magazines de mode l'annoncent déjà comme l'accessoire incontournable de cette saison. Encore. L’été dernier, la bonne vieille caoutchouteuse de piscine faisait déjà un come-back remarqué : une mode étrange consistait à la porter… avec une paire de chaussettes. No way !





Dans une version plus "glamour", Rihanna avait customisé à son tour un modèle en association avec la marque Puma. La fameuse claquette fourrure... Et cette fois, allez savoir pourquoi, c’est une autre grande marque qui fait le pari osé de lancer une nouvelle association (accrochez-vous) : la claquette-banane ! La banane étant annoncée, elle aussi, comme l'accessoire à avoir cet été (tant qu'à faire, autant allier les deux, hein).