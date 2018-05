Le cuir vegan ou la tendance écoresponsable

Ça ne se fait pas de porter deux fois la même robe sur le tapis rouge. Cate Blancett l'a pourtant fait pour montrer son engagement envers la planète. "Les décharges regorgent de vêtements inutilement jetés" selon l'actrice. C'est également le principal souci des marques qui rivalisent d'ingéniosité pour essayer de fabriquer la matière la plus écoresponsable possible. La tendance est à la mode éthique et une maison de mode française vient de créer des pièces incontournables du dressing féminin en cuir vegan. C'est une alternative au cuir fait à base de céréales.



Ce samedi 12 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ? ", nous parle de la mode éthique qui favorise les matières écoresponsables. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 12 mai 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.