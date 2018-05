Le T-shirt à message, un véritable phénomène de mode

Les T-shirts personnalisés sont très tendance. C'est devenu un véritable phénomène de mode où le T-shirt prend vraiment la parole avec des messages forts, comme ceux qu'on a pu voir dans les défilés, notamment chez Dior. C'est également un moyen de communication où les propos féministes et humoristiques sont les plus utilisés. Retrouvez en images, d'autres objets personnalisés comme les tongs à lanières changeables ou encore la chaise longue dont on peut choisir la couleur et le message qu'on veut inscrire dessus.



Ce dimanche 6 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous montre la tendance de l'été avec des T-shirts à message et autres objets personnalisables. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du dimanche 6 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.