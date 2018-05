Les chapeaux de mariage pour une pointe d'élégance

La plupart des femmes présentes au mariage du prince Harry et Meghan Markle samedi 19 mai 2018 se couvraient. Il faut faire attention à ne pas s'habiller n'importe comment durant un mariage princier. Il y a beaucoup de codes à respecter, mais on peut se lâcher sur les chapeaux. C'est même l'accessoire indispensable du mariage, et cela apporte une touche d'élégance. Le prix varie entre 80 et 100 euros pour les bibis. Une créatrice de Chapeau à Auteuil, quant à elle, propose des créations sur mesure à partir de 170 euros.



Ce dimanche 20 mai 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous sélectionne des chapeaux de mariage, l'accessoire indispensable pour plus d'élégance. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 20/05/2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.