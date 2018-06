Lipault X Jean-Paul Gaultier lancent une collection de bagages sobre et chic

Inspiré par deux de ses thèmes de prédilection, le costume à rayures tennis et le célèbre corset aux seins coniques, "l'enfant terrible de la mode" a imaginé toute une collection voyage aux touches à la fois rock et sobre, baptisée Ampli, pour l’automne-hiver 2018. Tous les incontournables de la marque Lipault, du sac week-end au sac cabas, en passant par les valises et la trousse de toilette, ont été redessinés dans cet état d'esprit pour un rendu plutôt réussi : l’extérieur graphique, sobre et chic, renferme un intérieur rose poudré, qui reprend les fermetures de l’iconique bustier. Vient s'ajouter à la ligne une collection maroquinerie en cuir de douze pièces exclusives, entre masculin et féminin, noir intense et bordeaux brillant.





Pour mettre la main dessus, il faudra patienter jusqu'au 20 août prochain, date de la mise en vente en magasin et sur le site lipault.fr