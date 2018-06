Look, cosmétique, séduction... Les hommes de plus en plus sensibles à leur apparence

Egalement conseiller en image, Kristof Bruand, fort de son expérience, a constaté cette évolution du genre. Son métier consiste à aider des femmes et davantage d’hommes dans "une démarche de développement personnel". Son dernier client en est l’exemple concret : "Avant de me rencontrer, il a d’abord eu un coach sportif, ensuite il a rencontré un coach en séduction, et il s’est avéré qu’au niveau du look, il n’était pas là non plus", nous confie le styliste.





Et ces cas se répètent. Sa clientèle, célibataire, dépasse rarement la trentaine : "Ils (les clients, ndlr) me demandent d’être plus dans l’air du temps, de manière à pouvoir séduire également". En clair, "il faut avoir un look jeune sans non plus tomber dans le look ado, mais pour montrer qu’on est toujours dans la compétition".