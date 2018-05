IWC, Blancpain, Reservoir… De plongée, de sport ou classique, les 5 montres incontournables de la semaine

Blancpain, fondée en 1735, fait partie de ces marques dont les montres de plongée anciennes sont très prisées des amateurs de vintage. Et pour cause : la manufacture suisse lance en 1953 la légendaire Fifty-Fathoms suivie, trois ans plus tard, de la Fifty-Fathoms Bathyscaphe.





A l'occasion des 60 ans du modèle en 2013, Blancpain remettait au goût du jour la Bathyscaphe. La maison l'a depuis déclinée en plusieurs versions certes particulièrement luxueuses en termes de qualité de réalisation et de finition, mais en préservant l'ADN du modèle : robustesse, lisibilité et étanchéité.





L'arrivée cette année de la Fifty-Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel ajoute à ces qualités nécessaires à toute montre de plongée digne de ce nom des fonctions utiles sur Terre - l'affichage du jour, de la date et du mois - pour faire de cette nouvelle montre Blancpain l'une des montres de plongée les plus polyvalentes du marché - et l'une des plus haut de gamme !





Blancpain Fifty-Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel - Prix = 26.850 € (sur bracelet acier)





