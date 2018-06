Lip, Tag Hauer, Garmin… 5 montres idéales pour la fête des pères

TENDANCE - LCI, en partenariat avec The Watch Observer, vous propose une sélection de montres abordables préalablement testées et recommandées pour vos cadeaux de la Fête des Pères - et pour toute autre occasion. Au programme : la Garmin D2 Charlie, véritable montre-instrument pour aviateur ; la Briston Clubmaster Diver Yachting, chic et sport avec son cadran en bois ; la vintage et séduisante Oris Chronoris Date et son look racing ; l'incroyable et masculine TAG Heuer Aquaracer Night Dive et, pour finir, l'iconique et incontournable montre de plongée Lip Nautic-Ski Marron.