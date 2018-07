Rolex GMT-Master II : l’une des montres les plus attendues de l'année

Rolex a l'art de savoir faire piaffer d'impatience les amateurs de montres. Certains s'en irritent, accusant la marque de jouer la rareté. D'autres à l'inverse s'en réjouissent et en profitent ouvertement pour spéculer, réalisant en des temps records de juteuses plus-values telles que la Bourse ne peut plus en offrir. Il en va ainsi de la Rolex GMT-Master II 126710 BLRO dévoilée cette année, dont le prix public est de 8.500 €, mais que vous pouvez acheter immédiatement si vous êtes prêts à débourser... 10.000 € de plus.





Malgré une image écornée par les propos absurdes tenus en 2009 par un célèbre publicitaire fatigué au rythme de vie décoléré de celui de la grande majorité des Français, Rolex demeure l'une des marques de montres suisses les plus prisées des amateurs. Le succès de la maison genevoise tient en particulier à la grande robustesse et à la fiabilité de ses montres, au design intemporel dont elles bénéficient et à un rapport qualité/prix rares. Parce qu'une montre automatique Rolex en acier, qui vaut en moyenne entre 5 et 10.000 €, tournera comme une horloge 50 ans plus tard (sous réserve de l'entretenir un minimum) et ne sera pas démodée - profitez-en pour explorer le catalogue et les prix Rolex des montres neuves. Deux attributs qui permettent d'en relativiser le prix.