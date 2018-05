Rolex, Longines, Werenbach… Les 5 belles montres incontournables de la semaine

La maison Mido, marque du Swatch Group, célèbre en 2018 un siècle au service de la belle horlogerie accessible (ses montres étant à 1.000 € en moyenne). Elle nous a ainsi concocté pour Baselworld cette année une série de nouveautés particulièrement savoureuses associant, comme toujours chez Mido, designs soignés et intemporels, très belle qualité de fabrication, mouvements performants et, last but not least, rapport qualité / prix d'exception. Afin de poursuivre les festivités liées à son centenaire, Mido s'associe au festival gastronomique Taste of Paris 2018 dans l'enceinte du Grand Palais à Paris jusqu'au 20 mai inclus. Les visiteurs peuvent y découvrir les grands chefs les plus en vue, qu'ils soient étoilés, à la mode ou jeunes talents pleins d'avenir.

Taste of Paris consiste précisément en 4 journées de dégustations, de rencontres avec des chefs cuisiniers et d’animations culinaires dans une ambiance festive qui vous permet par exemple d'y suivre des cours de cuisine ou encore d'y rencontrer des artisans et producteurs d'exception venus vous faire goûter (et vous vendre) leurs produits.

Montre officielle de ce très bel événement, Mido y dispose d'un pop-up store au sein duquel vous pourrez découvrir, essayer voire acquérir des montres issues de la nouvelle collection - parmi lesquelles la très belle et haut de gamme Commander Big Date éditée pour les 100 ans de Mido. Courez-y !

Mido Commander Big Date - Prix = à partir de 960 € (version acier)