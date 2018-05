Tissot, Victorinox, Jaquet Droz… Les 4 news de la semaine pour les amateurs de belles montres

Peu connue (à tort) du grand public, Anonimo, originaire de Florence (Italie) mais Swiss Made, propose depuis 20 ans maintenant des montres sport chic haut de gamme et robustes. L'introduction à son catalogue cette année de la ligne Epurato a donc été une grande (et belle) surprise puisqu'il s'agit d'une gamme de montres classiques et habillées.





Anonimo ne renie pas pour autant ses origines, l'Epurato portant fièrement l'ADN de la maison avec, notamment, un boîtier de forme coussin, un cadran affichant les index 04/08/12 en chiffres arabes (un marqueur identitaire des productions de la marque) ou encore un mouvement automatique suisse. Son côté classique et élégant provient de sa boîte acier alternant les surfaces polies et brossées, de sa très belle lunette cannelée et de son somptueux cadran bleu qui, comme le nom du modèle l'indique, joue la carte de la sobriété tout en demeurant lisible.





Motorisée par un classique et fiable Sellita SW200-1, Anonimo choisit d'habiller l'Epurato d'un magnifique bracelet en cuir de koudou (un cuir d'antilope) à l'aspect nubucké brun que viennent rehausser deux surpiqûres, de part et d'autre du boîtier, de la même couleur que celle du cadran - un bracelet qui lui confère une touche de modernité bien sentie.

Son look masculin sobre et chic, sa qualité de réalisation et ses codes couleurs associés à un tarif raisonnable en font une montre coup de cœur !

Anonimo Epurato - Prix = 2.190 €





