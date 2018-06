Messieurs, la chemisette fait un retour en force cet été ! Si, si

On la croyait au placard et bien rangée. Eh bien, détrompez-vous ! La chemisette, ce bout de tissu, un incontournable des années 80 début 90, devenu un brin ringard depuis, est aujourd’hui l’une des tendances de cet été pour ne pas dire LA pièce phare. L’an dernier déjà, quelques modèles avaient fait leur come-back… dans la plus grande discrétion. N’essayez pas de comprendre pourquoi un tel revirement d’une année à l’autre. La mode, c’est ça, "un cercle continu" : les défilés l’ont proposée, les marques l’ont adoptée et la rue l’a démocratisée.

Rayée, hawaïenne, fleurie, unie, fittée (près du corps, ndlr) ou oversize : les manières de la porter sont multiples à condition de respecter les styles et les carrures de chacun. La chemisette fait partie des quelques "pièces pointues" de l’univers de la mode. "Tout le monde peut porter la chemisette à partir du moment où on a un look pointu de base", nous assure notre styliste Kristof Bruand. En clair, il y a des codes à respecter, au risque de passer pour le ringard de service !