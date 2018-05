Messieurs, savez-vous porter le casual chic ?

Expression récemment popularisée, on entend par "casual chic" le mix des inspirations en terme de style. C'est ainsi que l'on a progressivement dénommé ce courant de fond dans la mode qui consiste à composer une tenue avec des basiques simples sans pourtant tomber dans le streetwear ou le sportswear.





Au cours du temps, la définition du "casual" et plus généralement, celle du "chic", a pu complètement changer, au gré des tendances. On se rappelle par exemple des années 90 avec le blazer overzised et les tee-shirts floqués à messages ou bien le fameux combo chemise/cravate et jean, porté sans veste avec des sneakers montantes.