Quelle tenue pour quel entretien d’embauche ?

- Un vrai passe-partout





Le classique costume/cravate sera parfait si vous postulez à des postes plus administratifs, d’ingénieurs ou de commerciaux. Élégant et codifié, il faudra vous y habituer.





- Le choix parfait pour les postes à hautes responsabilités





Lorsque vous êtes arrivé à un haut niveau dans votre carrière et que vous postulez à des plus hautes fonctions, le choix du costume s’impose. En effet, vous risquez de rencontrer des interlocuteurs un peu plus gradés qui entendront recruter un collaborateur performant et impeccable. Il vous faudra donc porter un ensemble qui soit digne du poste auquel vous prétendez. Sortez donc votre plus beau costume ou n’hésitez pas à en choisir un composé de matières plus nobles et plus travaillées. Veillez toutefois à rester sobre et mesuré. Comme toujours, tout est question de juste mesure.





- Ceinture or not ceinture?





Cette question divise bien souvent. D’un côté, les uns la jugent nécessaire, les autres considèrent qu’un costume bien taillé ne nécessite pas que l’on en porte. Chacun choisira son camp, sachez seulement qu’une ceinture s’accorde à la couleur des chaussures.





Que peut-on se permettre en accessoires ?