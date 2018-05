S'habiller pour un entretien d'embauche : les bases à maîtriser

Parmi les nombreuses situations où vous devez être parfaitement apprêté, l’entretien d’embauche tient une bonne place. Ni trop, ni pas assez, c’est un moment déterminant qui vous permettra d’intégrer ou non, l’entreprise de votre choix. C’est pour cela qu’il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Et bien sûr, cela passe aussi par votre tenue. Amateurs de cravates ou non, BonneGueule vous donne quelques conseils qui vous permettront d’arriver parfaitement habillé lors de ce face-à-face décisif.