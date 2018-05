Le slip de bain est-il vraiment mort ?

Mais il y a des cas où le choix s'impose. Vous me voyez arriver ? Oui, la piscine municipale ! Pour une question d'hygiène, les bassins interdisent les shorts, boardshort et leurs déclinaisons pour imposer deux modèles : le slip ou le boxer de bain. On râle à l'entrée, puis on finit par s'y plier. Pas le choix.





Et lorsqu'on parle de piscine municipale, on intègre forcément les sport d'eaux : le waterpolo et la natation. Dans le domaine, trois tricolores - Florent Manaudou, Camille Lacourt et Frédéric Bousquet - ont démocratisé le slip. Et même hors des bassins, ces sportifs osent se balader dans cette tenue, allant jusqu'à s'en moquer. Preuve en est avec le hashtag #moulebite affectionné par le petit frère de Laure. L'art de la dérision, dira-t-on.