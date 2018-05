Maîtriser les bases du style "casual chic"

Ayant perdu de sa superbe, le traditionnel pantalon blanc est une pièce pourtant historique du style casual chic. Si on le retrouve principalement en été, on le croise aujourd'hui de plus en plus en hiver comme le prouvent les défilés de la marque Officine Générale. Selvedge et bien coupé, on le porte avec une chemise en chambra ou avec un polo de couleur contrasté. Et pour les plus frileux, essayez d'abord des coloris plus discrets comme l'écru ou le blanc cassé.





Avec un pantalon blanc, privilégiez de beaux souliers, derby ou mocassins par exemple et éviter les sneakers. Pensez aussi à votre ceinture. Choisissez en une tressée en cuir marron par exemple.





Le gilet sans manches, éclectique et difficile





Il est vrai que l'usage du gilet sans manches s'est raréfié depuis plusieurs années. Pourtant, il sait d'une pièce noble et très chic quand on sait la porter. Plusieurs options existent :





La version portée avec un jean brut (ne semblant pas évidente au premier abord) peut se révéler très subtile et masculine. L'avantage, c'est que vous pouvez porter tous types de chaussures.