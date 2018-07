Omega et Garmin : les deux news horlogères estivales de la semaine

Bénéficiant d'une construction particulièrement soignée faisant appel à des matériaux haut de gamme utilisés par les plus grandes marques de montres - la boîte et le bracelet de la fénix 5X Plus sont conçus en titane traité PVD noir pour une légèreté et donc un confort de porté optimal -, cette nouvelle montre connectée signée Garmin offre une palette de fonctionnalités exceptionnelle.





Outre la réception classique des notifications (SMS et emails) et des fonctionnalités très poussées dédiées à la pratique de vos sports favoris, elle vous permet, grâce à sa mémoire de 16Gb, de stocker quelque 500 morceaux de musique ainsi que de nombreuses cartes. Sa capacité à se connecter à différents systèmes satellitaires permet une géolocalisation plus efficace que celle offerte par un GPS standard. Et c'est sans doute ici que réside l'un des points forts de cette Garmin fénix 5X Plus. Proposant des cartes en couleurs dans lesquelles vous pouvez zoomer, elle dispose d'un générateur d'itinéraires formidables.

Vous êtes en déplacement dans une ville que vous ne connaissez pas et l'heure du dîner approche ? La fénix 5X Plus vous indique et vous guide vers les restaurants qui se trouvent à proximité. Vous êtes au volant de votre voiture et commencez à vous inquiéter du niveau de la jauge à essence ? La fénix 5X Plus vous indique et vous guide vers les stations services les plus proches. Vous venez de passer 11 h en avion et avez besoin de vous dégourdir les jambes avec un petit jogging de 8 km, mais vous ne savez pas où courir dans Bangkok ? La fénix 5X Plus vous indique un parcours en boucle de 8 km et vous guide tout au long de votre course à pied, histoire de vous ramener à votre hôtel.