Revendue jusqu'à 500 € la paire sur internet : Levi's x Jordan, la collab' que tout le monde s'arrache

STYLE - Deux icônes du sport et du style, deux best-sellers et une union. Inutile de vous faire un dessin pour comprendre que la collection capsule Levi's et Jordan a provoqué un séisme auprès des fans. Seuls 300 chanceux ont pu s'offrir ces modèles inédits. De quoi faire monter les enchères sur la Toile, notamment sur Le bon coin.