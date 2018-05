S’habiller au prix juste quand on est un homme : bien choisir sa chemise, son polo, son t-shirt

- Un prix affiché à moins de 10 € : il s’agira toujours de tee-shirts peu solides, qui se déformeront facilement et rapidement. On retrouve également des pièces produites dans des conditions peu éthiques concernant le droit des travailleurs, notamment des enfants, le respect de l’environnement…





- Un prix affiché entre 10 € et 20 € : à ce niveau-là, la coupe comme la couleur se doivent d’être acceptables. Niveau matière, on retrouvera du coton, peu cher et qui permet tout de même de confectionner des pièces solides.





- Un prix affiché entre 20 € et 50 € : la coupe est impeccable, la couleur ne se délave pas trop vite et on commence à distinguer un vrai travail de réflexion quant aux matières utilisées.





- Un prix affiché entre 50 € et 80 € : à partir de là, vous pouvez exiger des finitions parfaites, une véritable tenue et une pièce qui ne bougera pas malgré les lavages. Dans le cas inverse, considérez que la pièce est bien trop chère.





- Un prix affiché à plus de 80 € : les tee-shirts de cette gamme constitue le plus haut niveau de qualité tant en matière de design, que de matière. On retrouve alors des matières nobles (jersey de coton, mélanges rares). Il peut aussi s’agir de pièces dites de « créateurs » qui justifient leur prix notamment grâce à la marque qui les produit. Il faudra alors être conscient que vous achetez une marque plutôt qu’un produit.





Les chemises