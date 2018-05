S’habiller au prix juste quand on est un homme : bien choisir son manteau, ses souliers, ses pantalons…

- Un prix affiché entre 100 € et 400 € : on retrouve là des pièces en coton comme le teddy. Il y a un peu de tout, il faudra donc surtout faire attention aux finitions et à la découpe. On ne trouve pas, en revanche, de cuirs à ces prix là.

- Un prix affiché entre 400 € et 600 € : première gamme de prix pour les cuirs de qualité mais aussi de jolies pièces bi-matières au design bien pensé et original.

- Un prix affiché entre 600 € et 900 € : il s’agit de vêtements beaucoup plus haut-de gamme. Un tel budget permet de se faire vraiment plaisir en trouvant quelques pièces durables et élégantes.

- Un prix affiché à plus de 900 € : nous sommes dans la gamme luxe des blousons avec des cuirs haut-de-gamme, des pièces de grands créateurs…